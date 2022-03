Leuvense stadsgids Lucie viert 50-jarige carrière als stadsgids: “Ze is ‘The Queen’ van Leuven”

“Lucie is uniek en ze is gekend in heel Leuven en daarbuiten. Ze heeft een koninklijke uitstraling die op de Britse Queen lijkt. Voor toeristen en inwoners van de stad is ze een echt begrip. Ze kan de geschiedenis van de stad op een heel unieke manier vertellen. En ze heeft een neus voor goede zaken, waar ze met haar toeristen graag passeert”, vertelt schepen Denise Vandevoort (Vooruit).

In speeches van onder andere de aanwezige schepenen en de voorzitter van de Leuvense gidsenbond Leuven+, Jo Celis, werd ze beschreven als een Leuvens icoon, werd er geopperd om van haar silhouet het Leuvense stadslogo te maken en werd ze in het algemeen geroemd voor haar jarenlange inzet als gids, zowel in Leuven als op de VRT.