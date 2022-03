Liveblog - "Luchtaanval op Oekraïens militair terrein bij Poolse grens", westelijke regio Lviv wordt bestookt

Russische militairen komen steeds dichter bij de Oekraïense hoofdstad Kiev. De voorbije uren is er weliswaar slechts een kleine vooruitgang geboekt. Van een volledige omsingeling is voorlopig geen sprake, maar het is duidelijk dat Rusland zich voorbereid op een slag rond Kiev.



Een belangrijk doelwit is president Zelenski. Hij heeft een zwaar beveiligde persconferentie gegeven in zijn kantoor en de Nederlandse Step Vaesen van nieuwszender Al-Jazeera was erbij. Zij hoorde dat Zelenski zeker niet wil opgeven, maar realistisch blijft.



"Iedereen vraagt hier om een no-flyzone. Als die er niet komt dan is dat erg bitter. Je hoort die bitterheid ook. Zeker als je kijkt naar de situatie in Kiev waar het echt op een omsingeling begint aan te komen. Zelenski wijst erop dat de Russen in de stad geen vrienden meer zullen treffen en iedereen zullen moeten doden, dat is een treurige blijk van de realiteit van zijn kant", vertelt Vaesen aan de collega's van NOS.

