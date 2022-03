"Onument" in Drongen ingehuldigd: "Plek om stil te staan bij de coronaslachtoffers"

Vandaag is er een monument ingehuldigd in Drongen, bij Gent, om de vele coronaslachtoffers te herdenken. Het "Onument" ligt in natuurgebied de Vinderhoutse Bossen en is er ook om te bezinnen. Het monument heeft de vorm van een onderbroken cirkel. De "O" in Onument staat voor die cirkel, maar ook voor "O"penheid om over rouw en verlies te praten.

De inhuldiging gebeurt 2 jaar na het losbarsten van de coronacrisis. Op 13 maart 2020 ging de eerste lockdown in. In België overleden sindsdien al meer dan 30.000 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ook in Geel en Deerlijk zijn er "onumenten" ingehuldigd. In Kortrijk was er al eentje. In totaal zullen er 7 komen in heel het land.