Persoon in levensgevaar na steekincident in Destelbergen, verdachte opgepakt

In de Emiel Lossystraat in Destelbergen heeft zondagochtend tussen 6.00 en 6.30 uur een incident met een mes plaatsgevonden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het slachtoffer, een man van 50, is in levensgevaar. Een 30-jarige verdachte is opgepakt en zal voorgeleid worden. Het gerechtelijk lab is ter plaatse geweest.