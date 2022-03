Politie moet tussenkomen omdat voetbalclub Machelen toch opdaagt voor verboden match

Aan de Bosveldsite in Machelen was er gisteren plots veel meer animo dan verwacht. Het beloofde nochtans een rustige avond te worden want de gemeente had voetbalclub FC Machelen verboden om er tegen deelgemeente Diegem te spelen. Dat gebeurde na aanhoudende incidenten. Dat was niet naar de zin van enkele mensen van FC Machelen. Zij trokken, ondanks het stadionverbod, toch naar de Bosveldsite. Er ontstond een discussie van een uur met de scheidsrechter, de politie moest uitrukken. De situatie liep niet verder uit de hand. Gemeente Machelen vraagt, bij monde van schepen Peter Roose (N-VA), steun bij de voetbalbond.