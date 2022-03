Politiezone Brussel-West stelt 34 pv’s op na BOB-controle

In de nacht van 12 en 13 maart heeft de politiezone Brussel-West BOB-controles uitgevoerd op verschillende plaatsen in Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. In totaal werden 285 voertuigen gecontroleerd en werden er 34 processen-verbaal opgesteld.