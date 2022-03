Prinses Charlene keert na ziekenhuisopname in het buitenland terug naar Monaco

In september werd de prinses onder een pseudoniem opgenomen in een ziekenhuis in het Zuid-Afrikaanse Durban, nadat ze was ingestort in de lodge waar ze al enkele maanden verbleef.

In november keerde ze terug naar Monaco, maar kort daarop verliet ze de stadstaat opnieuw voor een behandeling in het buitenland. Het paleis sprak van een toestand van algemene uitputting. Prins Albert II zei in een interview dat de prinses leed onder fysieke en emotionele uitputting. Volgens het paleis zou ze ook kampen met tandproblemen.

Oorspronkelijk was prinses Charlene, in een vorig leven Olympisch zwemster voor Zuid-Afrika, naar het land afgereisd om de strijd tegen neushoornstroperij te ondersteunen.