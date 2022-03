SV Zulte Waregem zamelt 4.643 euro in met veiling van shirts voor Oekraïense vluchtelingen

Deze middag om 15 uur werd de veiling van de speciale en gesigneerde shirts van de spelers van SV Zulte Waregem afgesloten. "Tijdens de laatste wedstrijd in de Jupiler Pro League, die we gespeeld hebben tegen KAA Gent, droegen alle spelers een speciaal shirt", vertelt woordvoerder Sciandri Jacques. "De naam van de spelers was er overal afgehaald en in de plaats daarvan stond er 'Peace 4 Ukraine'. Met die symbolische actie wilden we de mensen in Oekraïne een hart onder de riem steken." In totaal bracht de veiling 4.643 euro op.

Het idee kwam er naar aanleiding van een aangrijpend interview van KAA Gent speler Roman Bezus. "Dat is bij onze spelers en supporters hard binnengekomen. We vonden de veiling een gepast initiatief om zo de vluchtelingen uit Oekraïne een beetje steunen in deze tijden. De spelers zijn natuurlijk ook zelf tevreden met de opbrengst."