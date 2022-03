Ten minste 75 doden en 125 gewonden bij treinongeluk in Congo

De directeur van de spoorwegen ging vandaag ter plaatse in de provincie Lualaba, in het zuidoosten van het land. De verongelukte trein was een goederentrein waarop ook honderden passagiers clandestien meereisden.

Het blijft nog gissen naar de oorzaak van het treinongeluk, maar het is wel zo dat de Congolese spoorwegen oud en versleten zijn, met alle risico's vandien. Omdat er zo weinig reizigerstreinen zijn in Congo en omdat veel wegen slecht of helemaal niet berijdbaar zijn, reizen passagiers vaak mee op goederentreinen. Die zijn daardoor vaak te zwaar geladen.