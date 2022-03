Vrouw in Koksijde gewond naar ziekenhuis na achtervolging op dieven

Gisteravond is een vrouw van 51 gevallen en naar het ziekenhuis gebracht na de achtervolging op dieven. Die hadden de GSM van de vrouw afgepakt. De vrouw was op het moment van de feiten aan het wandelen, de dieven waren met de fiets. Na de diefstal zette de vrouw lopend de achtervolging in, maar daarbij kwam ze ten val. Ze bezeerde zich en moest naar het AZ in Veurne gebracht worden voor verzorging. Van de daders is nog geen spoor, de politie onderzoekt de zaak en analyseert de camerabeelden.