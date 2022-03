Wellen huldigt coronamonument in: "Het moet een plek van troost én hoop zijn"

Toch herinnert burgemeester Robeyns zich ook de grote solidariteit en verbondenheid die er toen was onder de inwoners. Ook ook daar moet het monument blijvend aan herinneren. Sandra Jans was één van de bezielsters van het monument, ze werkt bij de liberale mutualiteit en zag 30 leden overlijden door het virus. Sandra is vooral blij dat het een plek kreeg vlak bij een wandelweg "Want we hebben dat in die tijd heel veel gedaan met zijn allen".