16 Indiase verpleegkundigen aan de slag in Brugse woonzorgcentra: "In België vinden we amper personeel"

In eigen land kregen de Indische jongeren al een cursus Nederlands. Hier volgt dan nog eens geriatrie en psychologie onder meer. Het wordt dus hard werken voor hen. Want naast de cursussen zullen ze ook effectief worden ingezet in een aantal woonzorgcentra. Onder meer in Westervier in Brugge. Directeur Dirk Lips is blij met de extra hulp, al vindt hij de situatie niet ideaal. "Wij zouden veel liever hebben dat er hier voldoende mensen zijn die het zien zitten om in de zorg te werken", zegt hij, "of dat een andere instantie dit regelt. Maar het is niet anders. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit van de zorg te garanderen en dit is uiteindelijk de oplossing geworden, zij het met de nodige schroom. Als we dit soort arbeidsmigratie organiseren, dan willen wat dat doen op een manier die ethisch correct is en die voor die jongeren een kans vormt waar ze zelf voor kiezen."



De Indiase jongeren worden betaald voor hun deeltijds werk in de woonzorgcentra en kunnen hier goedkoop een appartementje huren. Eens ze afgestudeerd zijn, krijgen ze een vast contract. Maar ze zijn vrij om in andere rusthuizen aan de slag te gaan.