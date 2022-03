4 brandstoffraudeurs die rode diesel hadden ontkleurd, moeten elk bijna 6,6 miljoen euro boete betalen

In een loods in Ham ontdekte de dienst Douane en Accijnzen vorige lente een ontkleuringsinstallatie, toen ze een tankwagen volgden naar de loods: "Daar waren geluiden van werkzaamheden en compressoren te horen en er ontsnapten dampen uit de loods", zegt advocaat Dennis Derwae namens de FOD Financiën.

"Vanuit Ham vertrok een vrachtwagen naar een loods in Tielt waar de poort snel open en dicht ging. De firma in Tielt was in het verleden al bekend binnen een ontkleuringsdossier. In de loods in Ham werd voor meer dan 6 ton aan bleekaarde aangetroffen en voor ongeveer 16 ton aan lege zakken bleekaarde."