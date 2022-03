Bijna 500 Oost- en West-Vlamingen krijgen stalkingalarm: "Politie meteen ter plekke als ze zich bedreigd voelen"

De knop is al een tijdlang uitgetest in Gent en zal nu ook elders in Oost-Vlaanderen en in West-Vlaanderen worden ingevoerd. De resultaten in Gent zijn alvast veelbelovend. Over een periode van vier jaar kregen zo'n 40 slachtoffers - uitsluitend vrouwen - een alarmknop. Ruim twintig keer is die ingedrukt. In tien gevallen werd daarop iemand gearresteerd. Bijna 90 procent van de vrouwen die het toestel gebruiken lieten weten zich een stuk veiliger te voelen. Eén van de grote voordelen is dat de knop zeer discreet is en dat de dader dus niet weet dat je de hulpdiensten hebt verwittigd. In veel gevallen ook bleek de knop na zes maanden niet meer nodig.