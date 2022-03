Aannemer sloopt twee oude kantoorgebouwen op de Keiberg: "Mogelijk begin van revival"

De Keiberg in Zaventem was ooit een bloeiende kantoorzone, in de schaduw van Brussels Airport. Maar de jongste jaren is de leegstand er toegenomen en de coronacrisis heeft dat proces mogelijk nog versneld. Twee afgedankte kantoorgebouwen worden er nu gesloopt. In één van de leegstaande gebouwen vielen eind december 2020 een dode en vier gewonden bij een afgesproken knokpartij tussen twee bendes. Eerder werd er ook al brand gesticht.