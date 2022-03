Bart Cannaerts en Fien Germijns presenteren nieuwe dagelijkse actuaquiz op Eén

De drie bekende quizzers spelen niet tegen maar mét elkaar. In vier rondes met vragen over wat er die dag allemaal gebeurd is in de wereld, verzamelen ze zo veel mogelijk geld. Niet voor zichzelf, maar voor een kijker. Tijdens elke aflevering kunnen de kijkers zich namelijk inschrijven via VRT NU om de prijzenpot te verzilveren. Vlak voor de finale van de quiz wordt gespeeld, belt Fien Germijns live aan bij de uitgekozen kijker van de dag. Samen met de familie volgt ze de finale vanuit hun woonkamer. Als de BV's de finale winnen, gaat het bedrag van de dag naar het gezin. Als de quizzers de finale verliezen, gaat het geld in de pot voor de volgende dag - waar een andere kijker dan weer kans op maakt.