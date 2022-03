Bejaarde vrouw overleden na val in beek in Willebroek

Een voorbijganger merkte het lichaam van de vrouw maandagochtend op in een beek in de Beenhouwerstraat in Willebroek en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam uit het water te halen.

Het gaat om een vrouw van begin de 80. Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen sporen van geweld. Het is nog niet duidelijk hoe lang de vrouw in het water lag, en of ze is verdronken of verkeerd is terechtgekomen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie gaat uit van een ongeluk.