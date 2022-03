BEKIJK: Een jaar lang laten zij hun gezin in India achter, om voor onze ouderen te zorgen

Vlaanderen telt 4.000 vacatures voor verpleegkundigen die niet ingevuld raken. Vooral in de woonzorgcentra is de nood hoog. Drie groepen van woonzorgcentra uit Gent en uit Brugge halen daarom Indiase verpleegkundigen naar hier. In India kregen ze al intensief les Nederlands. Hier worden ze eerst ingezet in de verzorging. Ondertussen studeren ze deeltijds voort om het Belgisch diploma verpleegkunde te halen.