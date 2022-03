Benieuwd of familielid na operatie al terug op de kamer is? In AZ Alma Eeklo krijg je voortaan sms

Het idee voor het nieuwe systeem kwam van hoofverpleegkundige Steven De Cuyper. “Het is gerijpt in de coronaperiode”, zegt De Cuyper. “Onze afdeling was toen de cohorteafdeling, waar alle patiënten met COVID-19 samengebracht werden. Omdat geen bezoek toegelaten was, werden we overstelpt met telefoonoproepen van bezorgde familieleden.”