Brengt een oud Russisch nepverhaal over biowapens de oorlog in Oekraïne naar een nieuwe vreselijke fase?

De biowapens-theorie verandert net als een virus regelmatig van vorm, maar de kern blijft hetzelfde: biologische wapens worden ingezet tegen Rusland en zijn inwoners. Een mazelenepidemie in 2017 is in feite een biologische aanval van de VS. In 2018 al beweert Rusland dat Kiev biologische wapens heeft gestuurd naar de Russisch gezinde regio Donbas. Later zelfs dat het die wapens inzet tegen zijn eigen burgers. En nu dan het verhaal dat een biologische aanval nabij is en dat Rusland wel moet ingrijpen, vandaar de inval. Volgens het Kremlin: bevrijding.