Minister Demir trekt renovatie- en isolatiepremies op en investeert extra in hernieuwbare energie

"Het is een uitdaging, maar met de hoge energiekosten die we zien, is het wel haalbaar om de doelstellingen te verhogen en ook te halen", zegt Demir. In elk geval: Vlaanderen krijgt een pak meer zonnepanelen en windmolens.

"Het is de bedoeling om zo snel mogelijk van het gas af te raken, maar ook onze gebouwen veel beter te isoleren en de portemonnee van de middenklasse te beschermen", zegt Demir.