Dickpic sturen in Engeland of Wales? Dan riskeer je er binnenkort tot 2 jaar cel

"Wanneer ik de vraag stel wie al ooit een naaktfoto kreeg, gaat 90 procent van de handen in de lucht", zo vertelde Sarah Van Laarhoven vorige maand nog in "Nieuwe feiten" op Radio 1. Van Laarhoven is medewerkster bij Pimento, een Vlaams kenniscentrum dat vormingen rond seks en relatie geeft aan jongeren. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk wees in 2020 uit dat liefst 3 op de 4 meisjes tussen 12 en 18 al eens ongevraagd een dickpic kreeg toegestuurd.