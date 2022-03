Dode en drie gewonden na zware crash tijdens politieachtervolging in Brussel

In Brussel is afgelopen weekend een dode gevallen bij een politieachtervolging. Dat is vernomen bij het Brusselse parket, dat daarmee de berichtgeving van de Franstalige krant La Capitale bevestigt. Een voertuig met vier inzittenden ging meermaals over de kop nadat de bestuurder de controle verloor over het stuur in de Annie Cordy-tunnel.