Van autoloze zondagen tot kernuitstap: hoe de energiecrisis in politieke communicatie wordt uitgevochten

Een politieke reactie kwam er gisteren vanop het congres van de PS, waar partijvoorzitter Paul Magnette zei: "Autoloze zondagen en minder snel rijden op de snelweg, zoals de Groenen het voorstellen, dat is wel sympathiek, maar dat helpt niemand die een volle tank nodig heeft om te gaan werken met de auto."

Nochtans is er wel een parallel te ontwaren met de situatie in 1973, toen er een aantal autoloze zondagen werden ingevoerd. Net als nu was er een oorlog gaande - toen in het Midden-Oosten - die een zware impact had op de energieprijzen en die ons met de neus op onze energieafhankelijkheid drukte. De autoloze zondag moesten ons daarvan bewust maken. Vandaar dat Groen het idee opnieuw oppert.

De conclusie is dat de energiecrisis in ons land op dit moment vooralsnog via de communicatie wordt uitgevochten.