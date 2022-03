Erfgoedcollectie van bibliotheek Hasselt groeit gestaag aan: "Aankopen doen op veilingen toch altijd weer spannend"

De bibliotheek heeft ook een budget om een collectie erfgoedstukken te verzamelen zegt Marleen Vandenreyt: “Dat gaat jaarlijks om 30.000 euro. We verdelen dat over de verschillende onderdelen van onze erfgoedcollectie. Een deel van dat bedrag gebruiken we dus voor aankopen op veilingen. Eind maart is er een nieuwe veiling en dat is altijd spannend. We merken dat er steeds meer interesse is uit het verre buitenland voor erfgoedstukken van hier. Dan is het bang afwachten of je ook kan bemachtigen wat je op het oog hebt.”