Frank Dubois is officiële "piper" van Wervik: "Repeteren doe ik in de natuur, mijn doedelzak haalt ruim 110 decibel"

Frank Dubois (52) is sinds zondag de officiële piper van de stad Wervik. Dat betekent dat hij allerhande plechtigheden met zijn doedelzak meer weerklank zal geven, letterlijk. Het was Frank zelf die met het voorstel naar het stadsbestuur stapte. "Eigenlijk vroeg ik het stadsbestuur of ze voor mij geen vaandel konden maken. Dat gebeurt wel vaker, als je speelt op een oorlogsherdenking bijvoorbeeld dat je dan het vaandel van een of ander regiment krijgt. Maar de stad wou nog een stapje verder gaan en heeft mij officieel aangesteld als stadspiper. Ik heb dat met veel plezier aanvaard. Ik ben trots om te kunnen spelen in de stad waar ik geboren en getogen ben."