Frankrijk wil twee drijvende windmolenparken op de Middellandse Zee bouwen tegen 2030

De bouw van de windmolenparken ligt in lijn met de doelstellingen van de Franse premier Emmanuel Macron om vijftig windparken te bouwen in Frankrijk tegen 2050. Op dit moment zitten er al zeven concrete projecten in de pijplijn. Het eerste park is gepland aan de westkust van Frankrijk aan de kust van Saint- Nazaire in het departement Loire-Atlantique, de bouw ervan zou starten in mei dit jaar.