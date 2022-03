Gezin uit Geluwe haalt familie van bevriende violist op uit Oekraïne: "We leerden elkaar kennen via uitwisseling van onze zangkoren"

"Sasha is de violist van het Kalinakoor uit de Oekraïense stad Poltava", zegt Luc (61), de pater familias van de familie Claeys. "Hij verbleef in 1994 bij ons in het kader van een uitwisseling met het koor uit Geluwe. Er werd een band gesmeed en we bezochten elkaar meermaals. Hij kwam hier met zijn vrouw zelfs op huwelijksreis. Intussen is het zo’n 20 jaar geleden dat we elkaar nog zagen, maar we bleven altijd in contact. De laatste paar maanden kregen we verontrustende berichtjes over de dreiging aan hun grens. Toen het begon, vingen zij zelf veel vluchtelingen op vanuit het Oosten van hun land.”

Maar ook voor hen werd het te gevaarlijk. “Op een avond kregen we een bericht van Sasha: "Kijk alsjeblieft wat je kan doen, my girls zijn in grote problemen." Het gaat om zijn dochter Alice, vrouw Anya en zus Natasha. Die zaten op hun tandvlees na meer dan 30 uur reizen en aanschuiven in een file aan de Poolse grens bij min 10 graden​”, zegt Korneel (39), één van de 2 zonen van Luc uit Passendale. “Dat was een moment in mijn leven dat ik niet dacht, maar gewoon deed.”