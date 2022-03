Hanna uit Riemst verwelkomt Oekraïens gezin in haar familie

Toen we hoorden over het leed in Oekraïne hebben we samen met de kinderen overlegd hoe we ons steentje konden bijdragen", vertelt Hanna. "Onze jongste kinderen wilden wel samen slapen op één kamer. Wij hebben dan onze slaapkamer geruild voor die van onze dochter. Op die manier heeft het Oekraïens gezin nu een grotere slaapkamer en een eigen douche."