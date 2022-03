Hoe Rusland twijfel zaait over hoogzwanger slachtoffer van bombardement op ziekenhuis in Marioepol

De vrouw die hoogzwanger uit het gebombardeerde ziekenhuis in Marioepol ontsnapte en intussen van een gezonde dochter is bevallen, is het doelwit van internettrollen in Rusland die beweren dat ze een actrice is en dat de hele aanval in scène is gezet. De Russische diplomatie stookt de berichten aan als onderdeel van de propagandaoorlog die beide partijen in het conflict volop voeren.