Hondenbrigades van twee grootste Limburgse politiezones werken voortaan samen 

De hondenbrigades gaan structureel samenwerken: "Het is net vanwege dat structurele dat die samenwerking belangrijk is", zegt burgemeester Steven Vandeput van Hasselt. (N-VA). "Het is de eerste stap om te zeggen; dit is wat we samen willen doen en we gaan dat ook op lange termijn samen doen." De hondenbrigade van CARMA heeft drie politiehonden met begeleider, LRH heeft vijf duo's."

De twee politiezones willen door de samenwerking efficiënter werken. Burgemeester Wim Dries van Genk: "We gaan samenwerken rond grote evenementen, maar ook bij speciale interventies. En wie weet in de toekomst rond drugshonden, die we kunnen opleiden." Extrema Outdoor wordt vermoedelijk het eerste evenement waarbij de hondenbrigade van LRH de collega's van CARMA gaat assisteren.