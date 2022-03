Bendeleidster uit Blankenberge krijgt voorwaardelijke straf voor afranselen van tiener

De jonge vrouw is geen onbekende voor het gerecht. Ze kreeg eerder al een 30 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, voor gelijkaardige feiten. Toen was een meisje van 13 het slachtoffer. Maar volgens haar advocaat, Mathieu Langerock, heeft ze haar fouten ingezien tijdens de 6 maanden dat ze in voorhechtenis zat. "Ze is niet meer hetzelfde meisje als afgelopen zomer", zegt hij. "Ze is begeleid in de gevangenis en wil verder evolueren".

De rechter geeft haar nu dus nog een kans: "Ik wens je succes en hoop dat ik je hier nooit meer terugzie", zei hij na het vonnis.