Ingetogen herdenking busramp Sierre  in Lommel: "Ook het verdriet moeten we koesteren"

Ook toenmalig burgemeester Peter Vanvelthoven blikte terug. "Het was de langste dag van mijn leven, de verschrikkelijkste dag van mijn leven, en voor jullie natuurlijk nog vele malen erger", zei Vanvelthoven. "10 jaar: het lijkt een eeuwigheid, maar is toch niet zo lang geleden. Het verdriet is niet weg, het hoeft ook niet weg te zijn. Ook het verdriet moeten we koesteren."