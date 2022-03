Inwoners starten groepsvordering tegen 3M

De groepsvordering viseert zowel het Belgische 3M in Zwijndrecht, als het Amerikaanse moederbedrijf met hoofdkwartier in Minnesota en de Belgische en Amerikaanse CEO van het bedrijf. De procedure is in eerste instantie gericht op een poging tot verzoening. Het eerste verzoekschrift daarvoor wordt vandaag neergelegd bij de Antwerpse vrederechter, op basis van burenhinder. "Onze cliënten stellen dat 3M de boze buur is, en dat ze daardoor schade lijden. Het grote voordeel is dat ze geen fout moeten bewijzen van 3M", zegt Lenssens. "Als 3M niet in dialoog wil gaan, ligt de dagvaarding klaar."