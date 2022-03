Josse De Pauw wordt vandaag 70 jaar: "Wat ik doe is mijn leven. Zolang het comfortabel voelt, ga ik door"

Zijn broer Chris is jong gestorven. "Hij was de jongste van de zes, de kleinste en we waren het er over eens dat hij ook de liefste was. De kleinste gaat eerst, dat was heel tegennatuurlijk. In de pandemie is mijn oudere zus overleden. 72 jaar, nog vroeg genoeg, maar dat gevoel was toch anders. Bij Chris was het echt een schok."

"Nu mijn broer en zus weg zijn, kijk ik anders naar mijn overgebleven familie. Ze is me dierbaarder geworden. Ik besteed daar nu meer zorg aan dan vroeger. Ik zie het belang van die relaties nu veel meer. We gaan er zo gemakkelijk van uit dat alles er is en blijft, maar dat is niet zo", zegt hij.