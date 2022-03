Herstellingswerken aan toegangen Kennedyfietstunnel in Antwerpen starten morgen

De afdaken van de vier tunneltoegangen op Rechteroever zijn aan herstelling toe. In oktober van vorig jaar was er nog een stuk dakbekleding losgekomen bij stormweer. Er komt nu vanaf morgen zowat 200 vierkante meter aan nieuwe, metalen dakplaten bij de eerste toegang. Vervolgens volgt er een tweede toegang, zodat er aan elke zijde van de d'Herbouvillekaai een toegang met nieuw afdak beschikbaar is.

Op langere termijn voorziet AWV een uitgebreide renovatie van de tunneltoegangen, met inbegrip van de draagconstructies van de overkappingen. Daarvoor wordt dit jaar nog een studie opgestart.

Tijdens deze eerste herstellingswerken, die twee weken zullen duren, kunnen gebruikers nog steeds via een andere inrit toegang verkrijgen tot de tunnel. De verkeershinder blijft dus erg beperkt, klinkt het.