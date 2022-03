Kunstmarkt breekt records: in 2021 is voor 15,6 miljard euro kunst geveild (met dank aan hedendaags werk en NFT’s)

Ondanks corona hebben kunstveilingen wereldwijd records gebroken in 2021. Wereldwijd is voor 17,08 miljard dollar of 15,6 miljard euro onder de hamer gegaan. Vooral in Azië en vooral met recente kunst, blijkt uit het jaarrapport van Artprice. Ook de NFT's, de non-fungible tokens of eigendomsbewijzen van digitale producten, gaan door het dak.