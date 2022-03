Leerlingen zesde leerjaar in Zonhoven leren reanimeren: "Jong geleerd is oud gedaan"

De gemeente Zonhoven werd in 2019 door het Rode Kruis al uitgeroepen tot 'hartveilige gemeente'. De meeste openbare gebouwen zijn er uitgerust met een AED, een automatische externe defibrillator. En de personeelsleden en inwoners konden er een gratis reanimatiecursus volgen. Maar nu gaat het gemeentebestuur nog een stapje verder, en leren ook de leerlingen van het zesde leerjaar reanimeren. "Jong geleerd is oud gedaan", vindt schepen van Welzijn Frank Vandebeek (Open VLD). "En vanaf die leeftijd kunnen ze de basis al aanleren, en het is de bedoeling dat ze daar later nog een vervolg aan kunnen breien, in de middelbare school."