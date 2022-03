Leraar uit basisschool Ichtegem op non-actief na klachten over ongepast gedrag

De directie van de vrije basisschool De Schatkist heeft één van haar leerkrachten op non-actief gezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Wat de man verkeerd zou hebben gedaan, is niet duidelijk. Er zijn wel verschillende meldingen geweest. Er wordt onderzocht in hoeverre de klachten kloppen.

Zowel de school als het gerecht willen nog niet communiceren.