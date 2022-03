Liveblog: Zelenski vraagt opnieuw no-flyzone bij NAVO, straks overleg tussen Rusland en Oekraïne

Het is niet de eerste keer dat Zelenski pleit voor een no-flyzone boven Oekraïne. Dat zou betekenen dat de NAVO actief Russische gevechtsvliegtuigen uit het Oekraïense luchtruim zou weren. Tot nu toe wil de NAVO dat niet doen, omdat dat een rechtstreekse inmenging in het conflict is. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien kunnen zijn.



Zelensky spreekt vandaag ook nog met de Raad van Europa. De raad debatteert de hele dag over de oorlog in Oekraïne. Rusland is kort na de invasie geschorst als lid en trok zich niet veel later helemaal terug uit de raad. De Raad van Europa staat los van de Europese Unie. Hij werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de mensenrechten in Europa te bevorderen.

Waarom is het niet zo eenvoudig voor de NAVO om die in te stellen? Dat kan u lezen in onderstaand bericht.