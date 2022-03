Loods met mobilhomes brandt uit in Herentals: ramen en deuren gesloten houden

De brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling. “Daarom kregen inwoners van Herentals via het automatische alarmsysteem BE-Alert een sms’je met de vraag om ramen en deuren gesloten te houden.” De brandweer zette meetploegen in om eventuele schadelijke stoffen in de buurt vast te stellen, maar er werden geen te hoge concentraties gemeten. De brand zorgde voor geurhinder door het polyurethaan dat aanwezig is in de zetels en dashboards van de uitgebrande voertuigen.

Er raakte niemand gewond. Intussen is de brand onder controle. De oorzaak is voorlopig nog onbekend.