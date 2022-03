Aangifte van een erfenis doen? Het kan voortaan op maat via ERFonline, de "Tax-on-web" van de nalatenschappen

Je kan de digitale modulle rechtstreeks vinden via de website van ERFonline. Ook via de het digitale loket van de Vlaamse belastingdienst kun je ERFonline raadplegen. Klik daar op "Mijn dossier" (opent in nieuw venster), meld je aan en klik op de knop "online aangifte toevoegen".

Je kan een aangifte ook nog altijd op papier invullen en per post opsturen, of je kan het document als pdf uploaden in "Mijn dossier"