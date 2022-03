Minister Beke stelt opdrachthouder en extern comité van toezicht aan voor kinderopvang

De voorbije weken doken er verschillende schrijnende verhalen op over wantoestanden in Vlaamse kinderdagverblijven. Zo was er 't Sloeberhuisje in Mariakerke, waar een baby is overleden na mishandeling. Nadien dook ook het verhaal op over een vrouw die een kinderdagverblijf in Schoten mocht blijven uitbaten nadat ze veroordeeld was voor de mishandeling van kleine kinderen.