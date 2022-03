Mogelijk pyromaan aan het werk in Hoboken

"Het is het zoveelste feit op rij. Sinds eind januari zijn er al meer dan tien feiten met voertuigen waarvan we vermoeden dat ze opzettelijk in brand zijn gestoken."



Het onderzoek loopt vrij moeilijk, vertelt Bruyns. "Het gebeurt 's nachts en we hebben in die buurt weinig camera's hangen, en er zijn ook zelden getuigen. We patrouilleren er nu wel vaker, en we vragen aan de buurtbewoners om ons zeker alle verdachte zaken te melden."