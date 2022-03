Na energie baren nu ook voedselprijzen zorgen: "Klimmen stilaan tot boven niveau van financiële crisis"

Gellynck hoort van collega's in het Midden-Oosten dat de situatie er nu al problematisch is. "De prijzen zijn daar al fors aan het stijgen. Veel mensen zullen dat niet meer kunnen betalen." Hij vreest dat de hele situatie tot hongersnood in derdewereldlanden kan leiden. Vorige week nog schreven we hier dat graan onder meer in Libanon en Syrië al gerantsoeneerd wordt in afwachting van oplossingen