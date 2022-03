Influencers moeten jongeren van de namaakproducten houden: "Ze zijn zich vaak niet bewust van de gevaren"

Met de actie willen ze bij de FOD Economie niet alleen op de veiligheidsrisico’s wijzen, maar ook aantonen dat namaak vaak ook een financieringsmethode is van georganiseerde misdaad. Zoals het witwassen van geld of het financieren van terreur of mensenhandel.

Naar schatting 2,5 procent van de wereldhandel is namaak. In Europa is dat goed voor zowat 5,8 procent van alle import. Met een waarde van naar schatting 119 miljard euro.