Nieuw soort reuzenschildpad ontdekt op Galápagos-eilanden

De ontdekking werd bekendgemaakt door het Ecuadoraanse ministerie van Milieu, Water en Ecologische Transitie: "De reuzenschildpadden op San Cristóbal die we tot nu toe kenden onder de naam Chelonoidis chathamensis, blijken op genetisch vlak te behoren tot een andere soort", klonk het op Twitter.

De huidige populatie op San Cristóbal (in het Engels Chatham genoemd) wordt geschat op 6.000 tot 8.000. In de jaren '70 waren er maar 500 tot 700 exemplaren meer over, maar dankzij een beschermingsprogramma tegen stropers en het verwijderen van geiten uit het ruige gebied is de soort dus aan de beterhand. Alleen blijkt er nu dus iets verrassends aan de hand.