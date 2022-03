Parket vraagt 12 jaar cel voor "Dikke Nordin" wegens drugs- en wapenhandel

Het onderzoek in deze zaak startte met een schietincident in de nacht van 20 april 2019, waarbij een 20-jarige vrouw zichzelf in dronken toestand in de voet had geschoten in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht.

"Bij de huiszoekingen die daarop volgden, werd een wapenarsenaal aangetroffen: 8 granaten, 6 vuurwapens en munitie, 1 kilogram semtex, 2 gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook bijna 40 kilogram cocaïne en 25.000 euro cash", aldus de procureur. Een van de ontstekingsmechanismen kon gelinkt worden aan eerdere granaataanslagen.

Verder onderzoek met observaties, telefonie-onderzoek en directe afluistering bracht een criminele organisatie in beeld die zich bezighield met de invoer van verdovende middelen. Nordin E.H. kwam uit afgeluisterde gesprekken naar voren als de leider van de organisatie met een Antwerpse, Limburgse en Nederlandse tak, die met elkaar contact hielden.