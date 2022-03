CHECK - Ja, hulpverleners in Oekraïne dragen vesten van brandweer Lommel

Ook nu zamelen de Limburgse brandweerdiensten materiaal in om naar Oekraïne te sturen. "Ze hebben heel veel materiaal nodig", zegt brandweercommandant Jorissen. "We zijn via het orgaannetwerk van de brandweer in België materialen aan het inzamelen. Alleen moet het nu via een officieel kanaal en daar gaan we het nationale crisiscentrum voor inschakelen. We moeten dat via een officiële weg in Oekraïne krijgen, zodat het materiaal in goede handen terechtkomt."