Boom die tijdens storm Eunice omviel in Zwevegem is omgetoverd tot speeltuig voor kinderen

Zwevegem heeft er een tijdelijke attractie bij: een omgevallen boom kreeg een berensnoet en een trap. Door storm Eunice ging er ook in het gemeentepark een grote boom tegen de vlakte. De groendienst van de gemeente had handenvol werk om de gesneuvelde bomen te verwijderen. Deze boom krijgt nu als speeltuig een tweede leven.

Het is wel maar een tijdelijk speeltuig, want de boom zal verder verrotten en eens de toestand niet meer veilig is, zal men hem alsnog verwijderen.